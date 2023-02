Meloni: “Più flessibilità sui Fondi di coesione non impoverirà Regioni Sud”

(Agenzia Vista) Bruxelles 10 febbraio 2023 “Sul tema dei fondi di coesione non c’è rischio che la modifica impoverisca le Regioni del Sud, verranno comunque destinati, ma vogliamo farli concentrare sulle materie più necessarie. Non li prendiamo e mandiamo in altre Regioni”. Lo ha dichiarato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del Consiglio straordinario dell’Unione Europea a Bruxelles su Ucraina, migranti ed economia. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev