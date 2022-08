Meloni: "Per me politica non è una moda"

(Agenzia Vista) Pescara, 31 agosto 2022 "Per me la politica non è una moda, la politica che è stata anche moda è una cosa che non lascia niente", le parole di Giorgia Meloni durante il comizio a Pescara. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev