Meloni: "Per il Governo al centro chi produce, Stato alleato"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2023 "Fin dal nostro insediamento stiamo lavorando, passo dopo passo, per mettere al centro chi produce e fare in modo che lo Stato sia un alleato di chi crea ricchezza e posti di lavoro. Abbiamo varato la riforma fiscale che l'Italia attendeva da decenni e che si pone alcuni obiettivi di fondo: ridurre la pressione fiscale e riequilibrare il rapporto tra fisco e contribuenti. Stiamo velocemente approvando i decreti attuativi e tra le norme più innovative che abbiamo introdotto c'è il concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, possibilità sinora loro preclusa". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio all'Assemblea 2023 di Confartigianato imprese. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev