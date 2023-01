«Il Patto per la terza età è un disegno di legge molto importante, mi dispiace che non ha avuto molta attenzione. E' un'iniziativa contro la marginalizzazione degli anziani», le parole di Meloni in un video postato sui social. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Meloni: «Sono ottimista, no a soluzioni spot». Video sui primi 100 giorni di governo, le 5 priorità: dagli anziani alla sicurezza