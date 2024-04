Meloni palleggia con Egonu e le giocatrici del volley femminile italiano

(Agenzia Vista) Roma, 4 aprile 2024 Non solo un momento per celebrare il volley femminile italiano, e i relativi successi, ma anche per scambiare sorrisi e qualche palleggio: è quanto andato in scena a Palazzo Chigi, sede dell’incontro tra la premier Meloni e le giocatrici rappresentanti di Imoco Conegliano, Allianz Vero Volley Milano, Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara. Nel corso della giornata, il presidente del Consiglio ha avuto modo anche di scambiare, concretamente, qualche palleggio con Egonu e le altre. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev