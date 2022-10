Meloni: "Pace non si ottiene sventolando le bandiere"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2022 "Non so se qualcuno ritiene che la guerra mi piace e mi diverte, spero e lavoro per giungere a una pace giusta, però dobbiamo capirci come ci si arriva. La pace non si fa sventolando bandiere alle manifestazioni", le parole di Meloni al Senato. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev