Meloni: "Pace in Ucraina quando Russia cesserà ostilità"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2023 "L'Italia, in raccordo con i principali alleati, continuerà a fornire il supporto necessario, anche militare, affinché si arrivi a una pace giusta per l'Ucraina, che potrà esserci solo se la Russia cesserà le ostilità. E' quello che la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, ha ribadito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con cui è in corso l'incontro a Palazzo Chigi. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev