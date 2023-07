Meloni: "Orgoglio, ottimismo e fiducia. Io li ho tutti e tre"

(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2023 "Ripartire dal valore del nostro modello industriale, dalla consapevolezza di quello di cui questa nazione è capace. Orgoglio, ottimismo, fiducia. È quello di cui abbiamo bisogno. E io ho tutti e tre, ho l'orgoglio di guidare questa nazione. Ho l'ottimismo sul fatto che con intelligenza e buona volontà possiamo fare perfino meglio. E sono fiduciosa che il declino si possa invertire perché, come mi è già capitato di dire in passato, il declino non è un destino, è una scelta.", le parole di Giorgia Meloni a Assolombarda. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev