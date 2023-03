Meloni: "Oggi giorno di Unità Nazionale, mia presenza alla Cgil per colmare un vuoto durato 27 anni"

(Agenzia Vista) Rimini, 17 marzo 2023 "È molto più profonda la ragione per la quale io ho deciso di essere qui oggi, perché oggi non è un giorno come gli altri. Oggi è il 17 marzo e la festa dell'Unità nazionale è il giorno in cui si celebra la nascita statutaria della nostra nazione e la mia presenza oggi non esprime solo la volontà di colmare quel vuoto che ho scoperto correndo, diciamo nel corso di questi giorni, che vede da 27 anni l'assenza del capo del governo al congresso della Cigl.", le parole di Giorgia Meloni al congresso della Cgil. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev