Meloni: Occidente è unito

(Agenzia Vista) Usa, 27 luglio 2023 "Molte cose stanno cambiando intorno a noi. Ma c'è qualcosa che gli altri non si aspettavano, il mondo Occidentale è unito e vuole difendere il mondo basato su regole, senza un mondo basato sul diritto internazionale vivremmo in un mondo di caos in cui le cui i più forti possono invadere i loro vicini e non è il mondo in cui vogliamo vivere", le parole di Giorgia Meloni a Washington. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev