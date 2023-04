Meloni: Nostro obiettivo è abbassare la pressione fiscale

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 18 aprile 2023 "Non potevo mancare perché in questo evento sono raccolti alcuni dei principali filoni strategici sui quali questo governo intende lavorare. Punto primo il mondo delle imprese, che sono le vere e uniche creatrici insieme ai loro lavoratori di ricchezza. Qualsiasi Stato che voglia avere delle risorse da redistribuire deve favorire e sostenere la creazione di quella ricchezza. Tasse giuste, una giustizia efficiente, un'opportuna burocrazia che sia al servizio dei cittadini e che non pretenda che i cittadini siano al suo servizio. La prima di queste riforme è già sul tavolo. È la delega per la riforma fiscale, una delega con la quale noi ci poniamo l'obiettivo di abbassare ovviamente la pressione fiscale. Con attenzione anche alle imprese e al mondo del lavoro", le parole di Meloni al Salone del Mobile. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev