Meloni: "Norma su Marina? Crosetto ha ritirato proposta"

(Agenzia Vista) Cutro, 09 marzo 2023 "La norma del decreto approvato dal Cdm che avrebbe dovuto prevedere un coinvolgimento della Difesa e in particolare della Marina Militare per fronteggiare gli sbarchi di migranti, che in un primo momento sembrava dover essere compresa nel decreto, "è stata espunta" su richiesta del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa dopo il Cdm a Cutro. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev