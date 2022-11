Meloni: "Non va disturbato chi produce"

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2022 "Le misure perderanno di qualsiasi efficacia se non riusciremo a garantire alle imprese un contesto differente da quello fin qui trovato nel rapporto con lo Stato e il governo. Sin dal mio insediamento ho sottolineato due principi fondamentali: non disturbare chi produce, e rimettere al centro il confronto con i corpi intermedi". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all'assemblea generale di Confindustria Veneto Est. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev