Meloni: "Non sono per rimodulazione del Reddito di Cittadinanza, ma per sua abolizione"

EMBED





(Agenzia Vista) Napoli, 09 settembre 2022 "Io non sono per rimodulare il Reddito di Cittadinanza, io sono per la sua abolizione, perchè è una misura sbagliata", le parole di Giorgia Meloni a Confcommercio. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev