Meloni: "Non sono disposta a stare al Governo se non potrò fare ciò che ritengo giusto"

(Agenzia Vista) Pescara, 31 agosto 2022 "Non sono disposta a restare, eventualmente, al Governo se non ho le condizioni per fare quello che ritengo giusto per questa Nazione. Questa battaglia si vince insieme e ragionate sempre con la vostra testa", le parole di Giorgia Meloni nel corso del suo discorso a pescare. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev