Meloni: "Non piegheremo libertà ad apprendisti stregoni del modello Speranza"

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2022 "Libertà vale anche per come intendiamo affrontare l'eventuale ritorno della pandemia: non accetteremo più che l'Italia sia l'esperimento dell'applicazione del modello cinese a un Paese occidentale" con "il modello Speranza siamo stati il paese con le più grandi restrizioni e il più alto numero di contagi. Non piegheremo più le nostre libertà fondamentali a questi apprendisti stregoni". Lo ha detto Giorgia Meloni dal palco della manifestazione del centrodestra. Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev