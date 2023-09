Meloni: "Non permetterò che Italia diventi il campo profughi d'Europa"

EMBED





(Agenzia Vista) Usa, 19 settembre 2023 "Non permetterò che l'Italia diventi in campo profughi dell'Europa. Se anche al governo ci fossero persone con una visione immigrazionista, come chi mi ha preceduta, il problema non si risolve". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a New York. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev