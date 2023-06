Meloni: Non mi vedrete mai paludata

(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2023 "Qua dentro ci divideremo sempre. Del resto io sono la prima che risponde a tono, lo sapete. Sono una persona che non si è mai nascosta, non mi vede, non mi vedrete mai. Stamattina qualcuno si diceva scioccato in aula perché mi ero appassionata nella replica Non mi vedrete mai paludata ", le parole di Giorgia Meloni al Senato in replica dopo le dichiarazioni sul Consiglio Ue. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev