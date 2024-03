Meloni: Non intendiamo interrompere ricerca verità su morte Giulio Regeni

(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2024 "Grazie a questa rinnovata cooperazione e buoni rapporti coltivati con l'Egitto abbiamo raggiunto l'importante risultato della scarcerazione di Patrick Zaki, ma, a differenza di quanto sostenuto da alcuni, non abbiamo interrotto e non intendiamo interrompere la ricerca della verità sul caso di Giulio Regeni, come dimostra il processo in corso in Italia che il governo segue con molta attenzione", le parole di Giorgia Meloni al Senato in vista del prossimo Consiglio Ue. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev