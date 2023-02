Meloni: "Non è consentito che le Ong facciano da 'traghetto'"

(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2023 "Io penso che sia normale dire che se si parla di opera di salvataggio, si salva qualcuno e si mette in salvo. Ma se salvi qualcuno e lo lasci sulla nave per settimane, quello non è salvataggio, è traghetto. E il traghetto non si può fare", le parole di Meloni all'evento del centrodestra in vista delle elezioni regionali nel Lazio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev