Meloni: "Noi al Governo perchè da anni Italia umiliata e dimenticata da sinistra"

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2023 "Non siamo al Governo per caso, ma abbiamo lavorato, ascoltato Italia profonda, non abbiamo rinunciato a dire la verità. siamo al Governo perchè da anni l'Italia è stata dimenticata e umiliata dalla sinistra". Così Giorgia Meloni sul palco di Atreju. Fonte video: Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev