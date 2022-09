Meloni: "No a scostamento di bilancio per caro energia, usare fondi programmazione europea"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 04 settembre 2022 "La questione del gas e delle bollette rischia di impattare sull'opinione pubblica e non comprendo la timidezza dell'Europa sul tetto al prezzo del gas. Io non sarei per lo scostamento di bilancio, ma parlare con l'Europa per usare i fondi della nuova programmazione europea", le parole di Giorgia Meloni al Forum Ambrosetti. / Forum Ambrosetti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev