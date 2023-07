Meloni: Nessuno scontro con la magistratura da parte mia

(Agenzia Vista) Lituania, 12 luglio 2023 "Non c'è sicuramente da parte mia nessuno scontro con la magistratura che abbiamo visto in altre epoche. Temo che chi confidava in questo rimarrà deluso. Noi abbiamo un programma, abbiamo un programma chiaro. Abbiamo un mandato che ci è stato dato dai cittadini. Lo realizzeremo. Mi hanno colpito dichiarazioni Anm in questi giorni in base a polemiche che sono su fatti specifici che riguardano esponenti della maggioranza di governo. Ma qual è il nesso? Perché le due cose teoricamente non sono legate", le parole di Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il vertine Nato a Vilnius. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev