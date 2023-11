Meloni: "Nel turismo manca personale per assistenzialismo Rdc"

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2023 Giorgia Meloni, parlando del turismo, ha citato la "mancanza cronica di manodopera meno qualificata" che va affrontata aggiungendo: "Ogni riferimento alle politiche assistenzialiste del passato è voluto. E' la ragione per cui anche sul reddito di cittadinanza abbiamo voluto intervenire, di fatto abolendolo per chi era in condizione di lavorare e rendendo più appetibili i percorsi professionali nel turismo". La premier l'ha detto nel suo intervento in videocollegamento con il Forum internazionale del turismo, in corso sul lago Maggiore. Fonte video: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev