Meloni: "Nel programma del Pd si parla di me. Se smetto di fare politica non sanno che fare"

(Agenzia Vista) L'Aquila, 07 settembre 2022 "Perchè la sinistra ha bisogno di fare tutta la sua campagna elettorale cercando di dipingere me e Fratelli d'Italia come la peggior cosa. Nel programma del Pd si parla di Giorgia Meloni, nel loro programma parlano di me, se smetto di fare politica non sanno che fare", le parole di Giorgia Meloni nel corso di un comizio a L'Aquila. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev