Meloni nel 2019: Sono Giorgia, una madre e cristiana

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2019 La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alla manifestazione del centrodestra 'Orgoglio italiano' in piazza San Giovanni a Roma: "Sono donna, sono cristiana, sono madre e non me lo toglierete"./ fonte FB Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev