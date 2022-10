Meloni: "Negli ultimi 20 in Italia un Governo ogni 2 anni, serve riforma per presidenzialismo"

(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2022 "Negli ultimi 20 anni l'Italia ha avuto in media un Governo ogni due anni. Per questo le burocrazie sono diventate intoccabili e l'Italia nei consessi internazionali è stata debole. Questa è la ragione per cui siamo fortemente convinta che l'Italia abbia bisogno di una riforma costituzionale in senso presidenziale", le parole di Giorgia Meloni nel corso del suo discorso alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev