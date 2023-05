Meloni: Natalità non dipende solo da questioni materiali

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2023 "La nostra azione parte da un punto fondamentale, cioè che la natalità non dipende solamente da questioni materiali. Certo, c'è anche questo, è inevitabile. Dipende dalla retribuzione, dai servizi, dagli asili, dalla sanità, dalla armonizzazione soprattutto per le donne tra vita e lavoro. Ma dipende anche e tanto dalla capacità che una società ha di percepirsi come vitale", le parole di Meloni agli stati generali della natalità. / stati generali natalità Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev