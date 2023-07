Meloni: "Memorandum Ue-Tunisia è modello per nuove relazioni con Nord Africa"

(Agenzia Vista) Tunisia, 16 luglio 2023 "Abbiamo a lungo lavorato come diplomazia italiana per questo sviluppo e il partenariato va considerato un modello per nuove relazioni con i vicini del Nord Africa, lo dico con grande orgoglio". Lo sottolinea il premier Giorgia Meloni, dopo l'incontro con il presidente tunisino Kais Saied, insieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e al primo ministro olandese Mark Rutte. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev