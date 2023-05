Meloni: Mediterraneo offre tantissime opportunità per l'energia

(Agenzia Vista) Praga, 10 maggio 2023 "Nel momento in cui l'Europa e alcune nazioni in particolare non possono più, come accade anche per noi, guardare a Est è inevitabile guardare a Sud per l'approvvigionamento energetico e il Mediterraneo ci offre moltissime opportunità", le parole di Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni alla stampa a Praga dopo l'incontro con il Primo Ministro Fiala. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev