Meloni: "Marche dimostrano adeguatezza classe dirigente FdI"

(Agenzia Vista) Ancona, 23 agosto 2022 "Noi abbiamo dimostrato in territori come la Regione Marche - ha spiegato la leader Giorgia Meloni dal palco in piazza Cavour ad Ancona - come la classe dirigente di Fratelli d'Italia sia perfettamente in grado di dare risposte che la sinistra non è stata in grado di dare per decenni, per decenni". Così Giorgia Meloni ad Ancona. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev