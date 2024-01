Meloni: "Manovra correttiva? Vedremo, ma da Borsa, spread e occupazione segnali incoraggianti"

(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2024 "In corsa si valuterà cosa bisogna fare, in base a quello che accadrà. Dalla nostra economia, con tutte le difficoltà che stiamo attraversando, vediamo qualche segnale incoraggiante. Anche noi ogni tanto dobbiamo cercare di gioire delle cose che vanno bene". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa in corso a Roma, rispondendo a una domanda su un'eventuale manovra correttiva da affrontare durante l'anno. "Anche noi ogni tanto dobbiamo cercare di gioire delle cose che vanno bene". Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev