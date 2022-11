Meloni: “Made in Italy asset strategico per Governo, mai più marchi italiani svenduti”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 22 novembre 2022 “Sicuramente tra i nostri asset strategici fondamentali di riferimento c’è il Made in Italy. C’è sempre stato nella nostra visione, perché non dobbiamo dimenticare che il marchio Italia è il terzo per riconoscibilità nel mondo, il primo nazionale. Tutti vogliono comprare marchi italiani, ma in questi anni abbiamo lasciato che l’Italia svendesse marchi italiani. Questo non si deve e può fare più”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento all’assemblea di Confartigianato che si è svolta a Roma. / Youtube Confartigianato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev