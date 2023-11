Meloni: "Lombardia simbolo dell'unità nazionale, di un popolo che si rimbocca le maniche"

(Agenzia Vista) Milano, 24 novembre 2023 “La Lombardia è un territorio nel quale le forze produttive e il dinamismo delle imprese si coniuga da sempre con una grande attenzione al sociale, alla sussidiarietà. Quello lombardo è un modello che racconta una storia tutta italiana, una regione che è il simbolo dell’unità nazionale. Qui gli italiani hanno trovato la loro strada e hanno potuto costruire un futuro migliore per le loro famiglie. Per questo la Lombardia è l’esempio di quello che meglio sappiamo e possiamo essere come italiani. Un grande popolo che si rimbocca le maniche e che come comunità nazionale raggiunge l’eccellenza”, ha spiegato il premier Meloni in videomessaggio in apertura del Lombardia World Summit 2023, a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev