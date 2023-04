Meloni: Legge quadro per le eccellenze italiane, serve rivoluzione che metta al centro creatività

(Agenzia Vista) Milano, 18 aprile 2023 "Noi siamo in arrivo con il ministero delle imprese del made in Italy per portare in Consiglio dei ministri, nelle prossime settimane, un collegato alla manovra finanziaria che ha come obiettivo proprio il tema della valorizzazione del marchio, cioè di fatto una sorta di legge quadro per valorizzare le nostre eccellenze. Io penso che in questa nazione serva una rivoluzione culturale per mettere al centro il lavoro creativo italiano", le parole di Meloni al Salone del Mobile. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev