Meloni: "Le crisi sono anche una grande occasione"

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2023 “Dove non c’è crisi non c’è vita. Non c’è rinascita, se lo leggo correttamente. Perché il motore dell’azione, della scelta, della responsabilità. Allora le crisi so una anche una grande occasione. A maggior ragione per chi deve prendere scelte quotidianamente”, le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione degli Stati Generali della Natalità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev