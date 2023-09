Meloni: Lavoro su immigrazione dell'Italia intralciato da interessi ideologici

(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2023 "Purtroppo però, mentre l'Italia, una parte dell'Europa lavoravano in questa direzione, un'altra parte d'Europa si muoveva nella direzione opposta. Penso al quotidiano tentativo di alcune forze politiche e influenti realtà di sostenere che la Tunisia sarebbe un regime oppressivo con il quale non si possono fare accordi. Personalmente sono ancora convinta che la strategia del governo italiano sia quella più seria per risolvere il problema in modo strutturale, però richiede tempo, soprattutto se quel lavoro viene intralciato da interessi ideologici.", le parole di Giorgia Meloni in un video postato sui social. / Immagini Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev