Meloni: Lavoriamo per confermare taglio cuneo fiscale

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2023 "Io cerco di liberare e noi cerchiamo di liberare risorse per metterle dove serve. E in Italia c'è un problema di salari, per cui ovviamente lavoro per confermare questo taglio e chiaramente questo dipende dalle entrate che lo Stato ha e le entrate che lo Stato ha Bruno dipendono dalla crescita", le parole di Giorgia Meloni intervistata da Bruno Vespa per "Forum in Masseria" Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev