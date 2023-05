Meloni: Lavorare per soluzione su limitazioni traffico mezzi pesanti in Austria

(Agenzia Vista) Roma, 02 maggio 2023 "Le limitazioni del traffico dei mezzi pesanti in Austria penalizzano i forti rapporti economici tra i due più due dei più importanti sistemi industriali d'Europa, che sono in particolare l'Italia e la Germania, su questo tema noi continuiamo a lavorare per cercare una soluzione condivisa, come si conviene ovviamente tra nazioni vicine e amiche", le parole di Meloni al termine dopo l'incontro con il cancelliere austriaco Nehammer. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev