Meloni: “Larghe intese con Pd? Non è ipotesi su tavolo, ricostruzioni stampa che mi fanno ridere”

(Agenzia Vista) Roma 16 settembre 2022 “Larghe intese a guida Meloni? Non è un’ipotesi che sta sul tavolo, mi fanno ridere queste ricostruzioni sulla stampa con l’accordo Meloni-Letta. E’ come se il Pd dovesse stare per forza al Governo. Mettiamolo direttamente in Costituzione ‘Il Pd c’è, poi vediamo chi ci si allea”. Noi siamo fiduciosi di avere maggioranza per vincere le elezioni, io sono vincolata a quello che decidono i cittadini. Io voglio fare cose molto diverse dal Pd se faccio un governo con loro non le farei, come è stato dimostrato. Se vinco vado al Governo con il centrodestra”. Lo ha dichiarato la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev