Meloni: "La ricostruzione dell'Ucraina è anche europea"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2023 Vogliamo svolgere un ruolo di primo piano non solo a livello politico ma anche, come dimostra questa conferenza, coinvolgendo i privati, le nostre imprese, il nostro know how: la ricostruzione dell'Ucraina è qualcosa che ci riguarda tutti, perché è un pezzo di ricostruzione europea. Credo che tutti debbano fare la loro parte". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa con il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, alla Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina. Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev