Meloni: "La mia dieta da campagna elettorale? Ho preso più di 2 chili. Mi sa che non ha funzionato"

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2022 Meloni: "La mia dieta da campagna elettorale? Ho preso più di 2 kg. Mi sa che non ha funzionato" "In questa campagna elettorale ho preso due chili e mezzo quindi direi che la dieta a sto giro non ha funzionato. L'unica dieta in campagna elettorale è non mangiare. Poi andando in giro per l'Italia, per giunta per chi ama le specialità culinarie, non è facile dire di no" scherza così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in un'intervista esclusiva del direttore dell'Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev