Meloni: "La famiglia è fondamentale per rendere più forte l'Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2023 “Allora liberare le migliori energie dalla comunità nazionale è la nostra scelta per rendere più forte l’Italia. E ovviamente la famiglia è fondamentale in questo impegno, perché non c’è energia più autentica. La storia del popolo italiano non è fatta di malinconia, ma di grandi imprese. E noi quell’Italia vogliamo tornare a vedere e vivere”, le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione degli Stati Generali della Natalità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev