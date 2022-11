Meloni: "L'Italia sostiene con forza l'Ucraina"

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2022 "La pace non è qualcosa che dobbiamo dare per scontato, dobbiamo essere pronti a difenderci. L'Italia sostiene con forza l'integrità territoriale. la sovranità e la libertà dell'Ucraina. La coesione politica dell'Alleanza e il nostro impegno fermo all'Ucraina sono la risposta migliore che gli alleati della Nato possono dare", le parole di Meloni in conferenza stampa con il segretario generale della Nato Stoltenberg. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev