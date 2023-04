Meloni: "Italia vuole contribuire a sviluppo e stabilità Africa"

(Agenzia Vista) Etiopia, 15 aprile 2023 "Contribuire allo sviluppo, alla sicurezza, alla stabilità di questi Paesi. Il 100% dei ragazzi che escono da queste scuole trovano un lavoro. E io credo che questa sia in assoluto la cosa più preziosa che si può fare per nazioni che fanno dei grandi sforzi di stabilizzazione, di modernizzazione e che sono fondamentali per la stabilità dell'intera regione. C'è grande voglia d'Italia, di attenzione per la nostra capacità di cooperare in modo non predatorio, di lasciare qui qualcosa: vogliamo lavorare sulle infrastrutture, sull'agricoltura". Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a margine della missione in Etiopia. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev