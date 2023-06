Meloni: "Italia sostiene politiche porte aperte della Nato"

(Agenzia Vista) Moldova, 01 giugno 2023 "L'Italia sostiene la politica di porte aperte nella Nato, ma la discussione in merito avverrà al summit di Vilnius, in luglio. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in arrivo al vertice della Comunità politica europea (Cpe) a Castel Mimi, in Moldova. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev