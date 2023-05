Meloni: Italia scommette su vittoria dell'Ucraina, sostegno con i fatti a 360 gradi

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2023 "Noi scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina. Oggi il mio amico Volodymyr Zelensky è qui e questo è a sua volta un segno di un'Ucraina che scommette sul futuro di un'Italia protagonista in un avvenire comune nella prosperità, come dimostra il fatto che Roma è la prima tappa di questa visita europea del Presidente Zelensky. Noi lo ringraziamo per questo. L'Italia ha dimostrato con i fatti il suo pieno sostegno alla sovranità, all'integrità territoriale dell'Ucraina. L'Ucraina è vittima di una brutale e ingiusta aggressione da parte della Federazione Russa", le parole di Meloni durante le dichiarazioni alla stampa con Zelensky a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev