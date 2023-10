Meloni: Italia può diventare hub energetico per l'intera Europa

(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2023 "Noi possiamo ambire a diventare l’hub naturale di approvvigionamento energetico per l'intera Europa e possiamo farlo se usiamo l'energia come chiave per costruire con l'Africa e il Mediterraneo allargato un partenariato paritario e vantaggioso per tutti", le parole di Giorgia Meloni per i 70 anni di Eni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev