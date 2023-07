Meloni: Italia può avere ruolo centrale nel Mediterraneo, Africa e Vicino Oriente

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2023 "Molti si sono chiesti come sia nata questa iniziativa. Qualcuno si è perfino sorpreso, non io, girando molto come ho fatto in questi mesi, mi sono resa conto ancora di più del ruolo fondamentale che l'Italia può giocare particolarmente nel Mediterraneo, che può giocare con l'Africa, con il Vicino Oriente che sono il nostro ieri, il nostro oggi e lavoriamo perché sia anche il nostro domani", le parole di Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa dopo la conferenza internazionale su sviluppo e migrazione. / Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev