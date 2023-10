Meloni: "Italia incassa la terza rata del PNRR, 18,5 miliardi per Giustizia, Sanità e Lavoro”

(Agenzia Vista) Roma, 9 ottobre 2023 “L’Italia incassa oggi la terza rata del PNRR per un importo di 18,5 miliardi di euro”, questo l’annuncio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Risorse che, come precisa Meloni, “serviranno a intervenire in ambiti cruciali come la Giustizia, la Sanità, il mercato del Lavoro e la Ricerca”. Il Governo e la Commissione europea, intanto, portano avanti la valutazione sulla quarta rata e Meloni aggiunge: “È la dimostrazione di come l’Italia e il Governo attualmente in carica abbiano affrontato questa questione con estrema serietà e auspichiamo per il futuro che anche quelli che ci credevano poco imparino a credere un po’ di più nella capacità che questa Nazione ha, soprattutto se si lavora tutti nella stessa direzione, di raggiungere i propri obiettivi”. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev